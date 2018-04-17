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В Армении выбрали премьера, несмотря на протесты
17.04.2018 16:05
В Армении выбрали премьера, несмотря на протесты
Таким образом, он остается первым лицом в стране
Несмотря на акции протеста в Ереване, парламент Армении избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром республики.
В Армении выбрали премьера, несмотря на протесты Фото: AFP

Таким образом, он остается первым лицом в стране. За него проголосовали 76 депутатов из 90 присутствующих, - сообщает Jam.News, информирует Общественное.

Кандидатура Сержа Саргсяна была представлена ​​правящей Республиканской партией Армении и ВРФД. Выборы премьера в стране прошли впервые после внесенных в Конституцию Армении изменений.

Правительство будет сформировано в 15-дневный срок после избрания премьер-министра. В пятидневный срок премьер-министр подает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок назначает вице-премьеров и министров, или обращается в Конституционный суд. В соответствии с конституционными изменениями, правительство будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и 17 министров.

Напомним, что в столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра перекрыли ряд ключевых автодорог в городе.

Причина протестов - фактическое нарушение Конституции страны: Саргсян уже провел два срока на посту президента страны. После перехода Армении на парламентскую систему премьер-министр становится главной должности в стране, и, по сути, назначение станет третьим сроком во главе государства для Саргсяна.

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