Представитель российских боевиков на Луганщине Марочко сегодня заявил, что ночью наши бойцы целенаправленно обстреляли район Луганска, где проводится подготовка техники к «параду»:

«ВСУ целенаправленно произвел обстрел места расположения техники Народной милиции, чтоб сорвать проведения парада 9 мая».

Есть несколько фотографий «обстрела».

Однако, внимательно рассмотрев эти фото, становится понятным, что, во-первых, на фото только один старый танк т-34, который находится в полуразобранном состоянии и несколько сгоревших поломанных автомобилей.

Однако на фото хорошо видно, что эти автомобили горели и были поломаны гораздо раньше, а не сегодня ночью, «свежее» пожарище выглядит по-другому.

То же касается и разрушенной палатки. По ней видно, что такие рваные куски, как минимум пережили дождь (а дождя сегодня в Луганске не было). На нескольких фото большая куча разного лохмотья и сломанная пожарная машина, и эти снимки говорят о том, что всю это свалку просто подожгли или взорвали умышленно.

На некоторых фото видно и другую военную технику. Это вооружение действительно собрано для подготовки к параду, и это подтверждает другое фото, опубликованное несколько дней назад ОБСЕ. Эта техника выстроена на всех снимках очень похоже, что наводит на вывод — снимки с одного места.

Всю эту технику боевики сосредоточили на разрушенном Луганском аэродроме, где находится музей авиации (это видно на снимках). Об этом знали и наблюдатели ОБСЕ, которые сделали такие снимки с БПЛА.

А теперь — почему это не ВС Украины осуществили обстрел:

— во-первых, Луганский аэропорт находится довольно далеко от линии разграничения (юго-восточная окраина, километров 15-17 до Станицы Луганской), и если бы наши вели огонь по нему, то применили бы мощное вооружение, которое дает гораздо большие последствия (воронки, осколки, разрушение и т.д.)

— во-вторых, имея снимки этой техники (в открытом доступе выложила ОБСЕ), имея все координаты, наша артиллерия «отработала» бы гораздо эффективнее, а не попала бы в старый металлолом. За 4 года войны даже косорукие уже научились метко стрелять.

— в-третьих: если бы это «накрывали» наши, то у них была бы цель уничтожить эту технику, а не сорвать парад (что нам от срыва парада? А так сожгли бы технику).

— в-четвертых: и наблюдатели ОБСЕ, и представители СЦКК на этом направлении сегодня обстрелов из тяжелого вооружения не фиксировали, не вели огонь террористы и наши не отвечали им из артиллерии и минометов.

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