Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с председателями парламентских фракций, сообщив, что встречался с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода, передает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.

«На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода», – заявил он.

Глава государства пояснил, что не может открыть все детали встречи, но уже есть ряд ключевых моментов, которые должны обеспечить этот процесс.

Порошенко сообщил, что все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

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«У меня также состоялась встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью – все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту», — сказал он.

Президент подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов всех церквей.»Двери открыты, и епископы других церквей подписали или рассматривают возможность подписания обращения к Его Всесвятости относительно предоставления нам томоса на автокефалию», – добавил он.

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