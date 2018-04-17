Вокалист греческой музыкальной рок-группы "Гниющий Христос" Сакис
Толис заявил, что два участника группы провели 12 часов в полиции.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Группа покинула
Грузию без препятствий Фото: Rotting Christ / Facebook Он отметил,
что по приезде в Грузию на собственный концерт двух участников
группы задержала полиция и забрала паспорта и телефоны."Наши юристы
сообщили нам позже, что мы находимся в списке нежелательных лиц в
связи с подозрениями в причастности к терроризму и
сатанизму", – сообщил он.Вокалист группы добавил, что два
других участника помогли им выбраться из полиции спустя 12 часов.
Страну группа покинула без препятствий.
https://www.facebook.com/seasonofmistofficial/posts/10156322792164808
В полиции грузинскому изданию liberali заявили, что это была
обычная процедура проверки документов.
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