ВВП в 2018 году вырастет на 3,2%, инфляция составит 11%

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен с 7% до 11%. В 2019-м фонд ожидает среднегодовой инфляции в Украине на уровне 8%, - говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), информирует LB.ua.

МВФ также ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 - до 3,5% с 3% ВВП.

Напомним, что в марте 2018 года потребительские цены повысились на 1,1%. Инфляция составляет 13,2% в годовом измерении по сравнению с 14% в феврале этого года. В январе-марте инфляция составила 3,5%.