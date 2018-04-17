|Сыгравший Железного человека актер назвал того, кто сможет победить Таноса
|17.04.2018 16:16
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Он считает, что одержать верх над Таносом сможет Соколиный Глаз.Известный голливудский актер Роберт Дауни младший, который получил огромную слава благодаря роли Железного человека в фильмах Marvel, рассказл о том, кто, по его мнению, может победить главного антагониста предстоящей ленты "Мстители: Война бесконечности" Таноса. Об этом сообщает Comic Book.
Он считает, что одержать верх над Таносом сможет Соколиный Глаз.
"Я могу предположить, хотя я не читал сценарий. Раз уж Джереми Реннера нет на постерах, я думаю, что он единственный, который сможет победить Таноса. Полагаю, что это Соколиный Глаз. В смысле, сам Джереми Реннер может одержать верх", - пояснил Роберт Дауни младший.
Напомним, что Соколиный Глаз не появлялся ни на одном рекламном материала "Мстителей: Война бесконечности". В связи с этим фанаты киновселенной Marvel выдвинули теорию, по которой Клинтон Фрэнсис Бартон сыграет важную роль в противостоянии Мстителей и Таноса.
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