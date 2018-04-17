Сегодня, 17 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,341.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,345.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 350561.64 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 127.08 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 126.64 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1380.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1252.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что стоимость золота во вторник утром опускается в рамках коррекции после роста, вызванного удешевлением доллара. Более слабый доллар, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

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