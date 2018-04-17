Сколько существует в мире суеверий, пожалуй, точно не скажет ни один экстрасенс. Мы верим в них иногда слепо, а что означают – не знаем, пишет со ссылкой на .

По сути у каждого из них существует своя история и вполне простое объяснение, например:

Нельзя мыть посуду, если ты - в гостях

Вода, как известно, не только сохраняет в себе положительную или отрицательную информацию, но и может смывать ее. Мытье любой вещи - это ее очищение не только в физическом смысле, но и в энергетическом. То есть если вам попали в руки чужие столовые приборы, вы автоматически отбираете часть "силы хозяев". Лучше оставьте это занятие тем, кто вам пригласил в гости.

Рассыпать соль – к ссоре

Значение популярной приметы знакомо всем: рассыпать соль — к конфликту с родными. Толкование восходит к тем временам, когда продукт стоил больших денег и мотать его впустую было непозволительной роскошью. Чем беднее семья, тем сильнее были склоки. Чтобы "задобрить высшие силы" довольно на это место сверху насыпать сахара – такой обычай "к добру и деньгам".

Свистеть в доме – к беде

Во-первых, вы нарушаете тишину. А это проявление неуважения, которое наши предки очень осуждали. Во многих поверьях говорится, что свист привлекает беды, может стать причиной какого-то большого горя. Есть также такая поговорка: "Не свисти - денег не будет". Действительно, если просто ходить, держать руки в карманах, посвистывать и не заниматься ничем дельным, то ничего и не заработать (денег не будет). Вот и вся история приметы.

Присесть "на дорожку" – к удаче

Обняться и поцеловать родных, а потом сесть сверху на чемодан считалось добрым знаком. Таким способом вы якобы забираете частичку родного дома с собой и даете клятву вернуться. Очень одобряли наши прадеды обычай давать наставления перед долгим путем. Они верили, что как раз в этот момент слова подействуют.

Передавать через порог – и еще многое другое

Нельзя сидеть на пороге, так как это принесет в вашу жизнь осуждение и неблагоприятные слухи.

Нельзя здороваться через порог, так как вы создаете барьер между собой и собеседником, может поссориться.

Нельзя передавать вещи через порог. Считается, что такая вещь принесет несчастье.

Нельзя говорить через порог, так как появляется большая вероятность ссоры.

Переступать порог правой ногой, чтобы день прошел удачно, если левой - будут неудачи.

Нельзя стоять на пороге, так как открытые двери дома делают его беззащитными, то есть идет тепло и живая энергия, а в дом смогут попасть нежелательные гости.

Нельзя целоваться через порог, так как после поцелуя вы найдете новые дороги в жизни, но уже друг без друга, так как вас разделила граница - порог.

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