Жительница американского штата Орегон выиграла 33 тыс. долл в лотерею "Keno", передает со ссылкой на KPTV.

Имя победительницы - Линда ветер (Linda Breeze). Она призналась, что удача улыбнулась ей случайно. Выигрышная соединение состояла из цифр, которые ветер зачеркнула наобум.

Счастливая обладательница денежного приза призналась, что хочет потратить свой выигрыш на шоппинг с дочкой.

"Для начала мы отправимся с дочерью за новыми вещами", - отметила она.

Напомним, украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз". Все, что им нужно было для победы – правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.

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