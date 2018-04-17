Соответствующее заявление сделал председатель РПЛ Олег Ляшко в начале вечернего пленарного заседания ВРУ

"Команда Радикальной партии еще раз настойчиво требует от вас (спикера ВРУ Андрей Парубий, - ред.) поставить на рассмотрение законопроект № 4442 , который восстанавливает государственные гарантии, социальную защиту чернобыльцев, отменяет решение правительства Азарова о ручном управлении финансами государственного бюджета, направленного на социальную защиту чернобыльцев. Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну", - сказал глава Радикально й партии Олег Ляшко. Онлайн-трансляцию пленарного заседания ведет телеканал "112 Украина".

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Во время проектного испытания турбогенератора №8 на 4 энергоблоке произошел взрыв, в результате чего реактор был полностью разрушен. Возникло более 30 очагов пожара, в течение 3,5 часов возгорание ликвидировали. Однако затем, из-за распыления атомного топлива в различных частях центрального зала четвертого блока возник крупный пожар. Его тушили с помощью вертолетов.

В результате аварии произошел выброс большого количества радиоактивных веществ. Радиоактивное облако накрыло европейскую часть СССР, большую часть Европы, восточную часть США.

Во время взрыва на энергоблоке погиб один человек. Еще один умер утром - от полученных травм. На следующий день эвакуировали 104 пострадавших. Впоследствии в 134 рабочих АЭС, членов спасательных команд развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение нескольких месяцев.

Из зоны поражения эвакуировали около 200 тыс. человек.