Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), комментируя дискриминационные, унижающие и разжигающие ненависть высказывания журналиста Остапа Дроздова в адрес русскоговорящих граждан Украины и жителей Донбасса, пообещал привлечь его к уголовной ответственности и направить соответствующие обращения в полицию и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом народный депутат заявил в социальной сети Facebook.

"...Принял в работу. Сегодня документы уйдут в ГБР и Нацсовет. Такая "журналистика" нам не нужна", - написал Волошин.

Сегодня Олег Волошин направил обращение в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием провести проверку 5 канала за бенефис ненависти к жителям Донбасса в исполнении Дроздова при полной поддержке ведущей канала Соколовой.

"NewsOne Нацсовет пытается закрыть за то, что политики в его эфире пару раз называли радикалов «фашистами», а ситуацию с тарифами «геноцидом». Регулятор по-оруэлловски усмотрел в этом «разжигание вражды». Очевидно, «вражды к фашистам».

В этот раз на лицо разжигание ненависти к жителям огромного региона. Проверим, есть у Нацсовета, сформированного Порошенко, но полюбившегося и новой властью, хотя немного желания придерживаться закона. На всякий случай напомнил им, что игнорирование моего обращения влечет за собой административную и даже уголовную ответственность." - Заявил нардеп Олег Волошин.

Отметим, вчера Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") отправил в Нацполицию заявление о совершении преступления гражданином Дроздовым по части первой статьи 161 УК, в частности, путём публичных призывов к ограничению прав граждан по признаку их политических и прочих убеждений, месту проживания и тд.

"Пора положить конец разгулу воинствующих националистов, разрушающих наше общество изнутри." - Заявил нардеп.

Напомним, 26 октября в эфире "5 канала", принадлежащего бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "Л/ДНР".

29 октября журналистка Олеся Медведева заявила о намерении подать заявление о совершении преступления против телеведущего Дроздова, который назвал жителей Донбасса "пропащими" и предложил отбирать у них украинские паспорта.

В тот же день генеральный продюсер телеканала Zik Наталья Влащенко, на котором ранее работал Дроздов, охарактеризовала журналиста как "трусливого, пустого, скандального, годами разжигающего вражду".

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