Адвокат Татьяна Монтян сообщила, что её клиента, гражданина Эстонии Владимира Полякова вместе с пятью россиянами, которых готовили к сегодняшнему обмену и содержали в фильтрационном лагере в Святогорске Донецкой области не взяли на обмен.

"Мой клиент, гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого Эстония подло выдала Украине "за участие в террористической организации ЛНР", внесенный в списки на обмен, прошел "судебную очистку" еще 18 декабря и с этого времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске в ожидании обмена, хотя теоретически абсолютно свободным человеком - освобожденной по приговору суда.

Сегодня утром всех, кроме него и еще пятерых россиян, погрузили в автобусы по вывезли из фильтрационного лагеря.

А ему заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то "политическое решение". "Возможно, поменяют в январе" - пролепетала Лутковская, больше ничего не объясняя.

Итак, сейчас абсолютно свободный человек содержится в фильтрационном лагере насильно, без каких-либо оснований.

Эстонском консулу, конечно, безразлично - за все время к моему клиенту не было ни одного визита. ЦеЕвропа, конечно!

Что это значит и что будет дальше - неизвестно.

Ну что тут можно сказать, как назвать украинскую власть ?!

КИДАЛЫ И БЕЗПРЕДЕЛЬЩИКИ!" - Заявила Татьяна Монтян.

Украинская группа вылетела на Донбасс для обмена военнопленными. Об этом вечером, во вторник, 26 декабря, написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко у себя в Facebook.

По ее сообщению, вместе с ней отправились омбудсмен Валерия Лутковская, а также представители Генпрокуратуры, Минобороны, СБУ.

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем в Донбасс. Даже в самолете работаем", — написала Геращенкою

Отмечается, что обмен пленными запланирован на 27 декабря. Киев передаст самопровозглашенным республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко подписал "указ" о помиловании украинских пленных, подлежащих предстоящему обмену.

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