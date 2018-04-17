В следующем месяце в Дубае запустят тестирование автомобильных цифровых номерных знаков — регистрационных смарт-панелей с дисплеями, модулями GPS и передатчиками. Новые смарт-панели будут способны сообщить экстренным службам в случае, если водитель попал в аварию.

По словам Султана Абдуллы Аль-Марзуки, начальника отдела лицензирования транспортных средств Управления автомобильных дорог и транспорта Дубая (RTA), новые номера облегчат жизнь местным водителям. Помимо обращения в полицию или скорую помощь в случае, если автомобиль попал в аварию, технология позволяет в режиме реального времени общаться с другими водителями по поводу условий движения и информировать о дорожных инцидентах по пути следования, информирует svodka.net.

Смарт-панели могут также изменить на дисплее номер на сигнал тревоги в случае угона автомобиля или кражи регистрационного знака.

Новые номерные знаки можно будет использовать в качестве транспондера для оплаты парковки, а также для оплаты штрафов или продления регистрации. Деньги будут автоматически списываться со счетов пользователей. Изменить номерные знаки можно будет с помощью приложения или на веб-сайте RTA.

Пока не ясно, какой будет стоимость новых цифровых номерных знаков. Аль-Марзуки пообещал сообщить об этом после окончания тестирования в ноябре этого года.

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