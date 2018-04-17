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Посол Польши в Украине: Мы предлагаем совместно провести эксгумационные работы в Грушовичах
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17.04.2018 16:27
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Если в польских Грушовичах, где местные власти разобрали памятник
воинам Украинской повстанческой армии, будут обнаружены
человеческие останки, могила будет восстановлена, заявил посол
Польши в Украине Ян Пекло. Пекло: Из-за запрета
на поисково-эксгумационные работы на территории Украины по
выявлению останков поляков между двумя странами существует
напряженность Фото: kijow.msz.gov.pl "Мы предлагаем вместе провести
эксгумационные работы в Грушовичах, где местные власти разобрали
нелегальный памятник УПА. Если там будут обнаружены человеческие
останки, то могила будет восстановлена", – отметил
Пекло. По его словам, после Грушовичей в 2017 году на
территории Польши не было ни одного случая уничтожения либо
демонтажа украинского памятника.Пекло подчеркнул, что из-за запрета
на поисково-эксгумационные работы на территории Украины по
выявлению останков поляков между двумя странами существует
напряженность, которая негативно влияет на двухсторонние
отношения.Он убежден, что эти работы в Украине должны быть
возобновлены.Объединение украинцев в Польше 26 апреля сообщило,
что на кладбище села Грушовичи близко Перемышля разобрали
надгробный памятник воинам УПА. В Министерстве иностранных дел
Украины назвали действия по разрушению памятника воинам Украинской
повстанческой армии близко Перемышля "демонстративными и
провокационными".В июне украинская сторона отменила разрешения
на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в
Украине.
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