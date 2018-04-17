Если в польских Грушовичах, где местные власти разобрали памятник воинам Украинской повстанческой армии, будут обнаружены человеческие останки, могила будет восстановлена, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло. Пекло: Из-за запрета на поисково-эксгумационные работы на территории Украины по выявлению останков поляков между двумя странами существует напряженность Фото: kijow.msz.gov.pl "Мы предлагаем вместе провести эксгумационные работы в Грушовичах, где местные власти разобрали нелегальный памятник УПА. Если там будут обнаружены человеческие останки, то могила будет восстановлена", – отметил Пекло. По его словам, после Грушовичей в 2017 году на территории Польши не было ни одного случая уничтожения либо демонтажа украинского памятника.Пекло подчеркнул, что из-за запрета на поисково-эксгумационные работы на территории Украины по выявлению останков поляков между двумя странами существует напряженность, которая негативно влияет на двухсторонние отношения.Он убежден, что эти работы в Украине должны быть возобновлены.Объединение украинцев в Польше 26 апреля сообщило, что на кладбище села Грушовичи близко Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА. В Министерстве иностранных дел Украины назвали действия по разрушению памятника воинам Украинской повстанческой армии близко Перемышля "демонстративными и провокационными".В июне украинская сторона отменила разрешения на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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