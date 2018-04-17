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В Армении объявили о начале "бархатной революции"
17.04.2018 16:29
В Армении объявили о начале "бархатной революции"
Во многих городах Армении проходят массовые акции протеста и забастовки
Глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении.
В Армении объявили о начале "бархатной революции" Фото: 1in.am

"Официально заявляю - в Армении сложилась революционная ситуация, и я сегодня объявляю о начале народного мирной бархатной революции" , - сказал он, передают "Новости-Армении".

По словам Пашиняна, во многих городах Армении, в том числе, в Гюмри, Ванадзоре и Иджеване, проходят массовые акции протеста и забастовки.

Он считает, что необходимо продолжать проявлять гибкость, сетевую борьбу, действовать по принципу "открытых рук", исключить любое применение силы в отношении правоохранителей, но при этом парализовать работу всех госструктур страны.

"Мы сейчас проведем шествие к зданиям государственных структур для блокирования их работы, будем проводить сидячие забастовки внутри или снаружи зданий" , - сообщил Пашинян.

Напомним, что в  столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра  перекрыли ряд ключевых автодорог в городе .

Причина протестов - фактическое нарушение Конституции страны: Саргсян уже провел два срока на посту президента страны. После перехода Армении на парламентскую систему премьер-министр становится главной должности в стране, и, по сути, назначение станет третьим сроком во главе государства для Саргсяна.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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