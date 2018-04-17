|В Армении объявили о начале "бархатной революции"
|17.04.2018 16:29
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Во многих городах Армении проходят массовые акции протеста и забастовкиГлава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении.
Фото: 1in.am
"Официально заявляю - в Армении сложилась революционная ситуация, и я сегодня объявляю о начале народного мирной бархатной революции" , - сказал он, передают "Новости-Армении".
По словам Пашиняна, во многих городах Армении, в том числе, в Гюмри, Ванадзоре и Иджеване, проходят массовые акции протеста и забастовки.
Он считает, что необходимо продолжать проявлять гибкость, сетевую борьбу, действовать по принципу "открытых рук", исключить любое применение силы в отношении правоохранителей, но при этом парализовать работу всех госструктур страны.
"Мы сейчас проведем шествие к зданиям государственных структур для блокирования их работы, будем проводить сидячие забастовки внутри или снаружи зданий" , - сообщил Пашинян.
Напомним, что в столице Армении Ереване противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра перекрыли ряд ключевых автодорог в городе .
Причина протестов - фактическое нарушение Конституции страны: Саргсян уже провел два срока на посту президента страны. После перехода Армении на парламентскую систему премьер-министр становится главной должности в стране, и, по сути, назначение станет третьим сроком во главе государства для Саргсяна.