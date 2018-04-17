Силы Антиасадовской коалиции нанесли удары по объектам Асада в Сирии в ночь с 13 на 14 апреля. Как оказалось были объявленные цели, а также цели и скрытые. Несколько ракет удалось сбить но большая часть из более 100 ракет достигла целей. Значительная часть инфраструктуры по производству химического оружия разрушена. Но не только химические войска Асада попали под атаку. Также по информации источника пострадали и россияне.

Союзники выпустили более 100 ракет с кораблей и самолетов, нанеся удары по трем главным объектам, сказали министр обороны США Джон Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. По уточненным данным ракет было 122. Пророссийский блогер эль-Мюрид пишет о 120 ракетах и подвергает сомнению, что ПВО Сирии вообще хотя что-то сбило.

Целями стали сирийский центр по исследованию, разработке, производству и испытаниям химического и биологического оружия в районе Дамаска и склад химического оружия в городе Хомс. Третьей целью, также в районе Хомса, стали хранилище оборудования для химического оружия и командный пункт. В провинции Хомс уничтожен основной аэродром.

Мэттис назвал удары одноразовой акцией, но Трамп не исключил возможность нанесения новых ударов в случае, если правительство Асада вновь использует химическое оружие.

“Мы готовы продолжать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ”, — сказал президент США в телевизионном обращении.

Помимо основного удара наносились и вспомогательные удары. По данным источника в Пентагоне дополнительной атаке подвергся резервный штаб войск Асада близко от Дамаска. Число погибших в штабе пока неизвестно. Центр радиолокационного слежения в районе города Хомс. В нанесении ударов по Сирии участвовали четыре британских истребителя-бомбардировщика Tornado GR4. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании. Они выпустили по целям в районе Хомса крылатые ракеты «Storm Shadow». Все ракеты поразили цели. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда воздушные удары разрушили важную инфраструктуру на трех объектах, связанных с программой химического оружия сирийского режима, расположенных под столицей Дамаском и около Хомса.

Также был нанесен одиночный удар по объектам инфраструктуры ПВО Асада — вероятно штаб противовоздушной обороны. Известно, что перед атакой часть ПВО Сирии была «ослеплена» Коалицией, благодаря чему Асаду и ПВО РФ не удалось сбить большую часть ракет.

К вечеру 11 апреля, когда все уже ждали удара, США сформировали коалицию, в которую вошли также Великобритания и Франция. Главный союзник режима Башара Асада — Россия — на протяжении всех этих дней заявляла о том, что готова препятствовать ударам коалиции. Посол в Ливане Александр Засыпкин говорил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США.

А глава генштаба Валерий Герасимов пошел еще дальше, заявив, что «в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии» огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям. Однако этого не произошло.

По неподтвержденным данным, погибло несколько россиян. По меньшей мере, 12 военнослужащих ВС РФ погибли в результате ночной атаки США в Сирии, пишет израильский блогер hanibal_israel.

Среди погибших по его словам некий генерал Соколов Пётр Михайлович, Два полковника, ФИО засекречено ФСБ, Четыре младших офицера ВС РФ. Все они находились на одном из атакованных объектов. Официально Минобороны РФ заявило, что никто не пострадал из российского контингента.

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