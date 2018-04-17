Употребление нескольких порций орехов каждую неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий — самой распространенной разновидности аритмии. К такому выводу пришли шведские ученые, сообщается в пресс-релизе MedicalXpress. Статья опубликована в журнале Heart.

В исследовании приняла участие 61 тысяча шведов в возрасте 45-83 лет. Перед исследованием им необходимо было рассказать о своем рационе и пищевом поведении. Затем состояние сердечно-сосудистой системы добровольцев отслеживали в течение 17 лет. Если человек умирал раньше этого срока, ученые определяли причины смерти, информирует svodka.net.

Это позволило найти связь между стилем жизни, который определялся рационом питания, наличием вредных привычек, продолжительностью жизни и другими факторами.

В ходе наблюдения было зарегистрировано 4983 сердечных приступа, из которых 917 привели к летальному исходу, 3160 случаев сердечной недостаточности, 7550 случаев фибрилляции предсердий, 972 случая сужения аортального клапана, 983 аневризмы брюшной аорты, 3782 случая ишемического инсульта головного мозга и 543 случая внутримозгового кровоизлияния.

Оказалось, что потребление орехов уменьшало риск сердечного приступа, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и аневризмы брюшной аорты. Результаты варьируются в зависимости от пола и возраста, но в среднем одна-три порции орехов в месяц снижают риск аритмии только на 3 процента, одна-две порции в неделю — на 12 процентов, более трех порций в неделю — на 18 процентов.

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