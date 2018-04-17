Новые санкции против России не заставят президента Владимира Путина поменять свою политику, в результате чего она просто рухнет.

"Путин свою политику не изменит, единственные изменения, которые ждут Россию, я думаю, что последуют со стороны российского правительства ответные меры по отношению к Западу, которые, как обычно, ударят по самим гражданам России, вот этим всем и закончится", – сказал в комментарии "" российский журналист Федор Клименко, передает .

По его словам, разругаться с Западом в России решили на фоне стабильно плохого состояния российской экономики, несмотря на высокие цены на нефть и высокий экспорт, продолжала стагнировать. А внешнеполитическая эскалация заставила народ сплотится вокруг правящего режима.

"Понятно, что подобный допинг долго действовать не может. Кроме того, это входит в такую систему, когда колебания не расслабляют, а наоборот реверсируют, и в итоге колебания будут настолько сильными, что система будет разрушена. Я не думаю, что будет какой-то другой выход. Рухнет вся политическая система", – заявил российский журналист.

Клименко объясняет, что российские власти допустили уже много ошибок, и это уже будет невозможно остановить.

"Разумеется, что все будет еще хуже, санкции будут, потому что у американского президента тоже непростая ситуация в , ведутся расследования против него. И чтобы снять себя обвинения в том, что он является чуть ли не "агентом России", ему приходится делать все более и более жесткие шаги", – отметил он.

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