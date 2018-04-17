Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и оккупированной боевиками Ясиноватой Фото: dan-news.info По его словам, случай случился около 15.40. "Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один – в тяжелом состоянии", – подчеркнул Евдокимов.По его словам, все ранения пулевые. Сейчас раненые находятся в больнице Ясиноватой, где им оказывают помощь. "Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее только, они до утра будут там", – добавил Евдокимов. По его словам, 18 апреля станцию, вероятно, закроют.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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