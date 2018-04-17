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Под обстрел попали сотрудники Донецкой фильтровальной станции, пятеро раненых
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17.04.2018 16:35
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Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и
оккупированной боевиками Ясиноватой Фото: dan-news.info По его
словам, случай случился около 15.40. "Это была дневная смена
сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и
попали под обстрел. Пятеро ранены, один – в тяжелом состоянии", –
подчеркнул Евдокимов.По его словам, все ранения пулевые. Сейчас
раненые находятся в больнице Ясиноватой, где им оказывают
помощь. "Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену,
которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее
только, они до утра будут там", – добавил Евдокимов. По его словам,
18 апреля станцию, вероятно, закроют.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой
и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично
обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое,
которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также
станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам:
частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.
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