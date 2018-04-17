Сотрудник Львовской железной дороге задержали в Киеве

Сотрудник Львовской железной дороги получил 7,2 тысячи долларов отката от бизнесмена за перевод денег по договору на поставку товара, - говорится на сайте прокуратуры Киева.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Его задержали в одном из киевских парков после передачи суммы. Решается вопрос о предъявлении подозрения по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.