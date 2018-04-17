|Начальника одного из отделов Львовской железной дороги поймали на взятке 7,2 тыс. Долларов
|17.04.2018 16:37
|
Сотрудник Львовской железной дороге задержали в КиевеСотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали начальника одного из отделов Львовской железной дороги.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Сотрудник Львовской железной дороги получил 7,2 тысячи долларов отката от бизнесмена за перевод денег по договору на поставку товара, - говорится на сайте прокуратуры Киева.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Его задержали в одном из киевских парков после передачи суммы. Решается вопрос о предъявлении подозрения по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.
Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника Департамента административных услуг Государственной службы по безопасности на транспорте за взятку в 38 000 долларов.
Поделитесь статьей с друзьями