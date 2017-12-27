Украина в феврале 2018 года подаст меморандум в международный трибунал ООН относительно нарушения Россией конвенции ООН по морскому праву.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью «5 каналу», информирует еizvestia.com.

«Состоятся слушания, после которых примут решение о наличии или отсутствии юрисдикции у арбитража для рассмотрения этого дела», — добавила Зеркаль.

По ее словам, первый результат может быть уже в 2019 году.

После этого слушание дела по существу, и это может быть 2021 год, сказала заместитель министра.

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