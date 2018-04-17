Житель Бразилии по имени Родриго Альсвес, который более известен как живой Кен, посетил нетрадиционную вечеринку в образе женщины. Об этом сообщает The Metro .

Свой образ мужчина назвал Джессика Альвес.

"Я не могу просто пройтись по улице, чтобы кто-то не попросил сделать со мной Селфи. Поэтому я решил одеться, как девушка, в образе Джессики, и никто не узнал во мне парня из таблоидов и экранов телепередач", - сказал он.

Также Альвес добавил, что размышляет над тем, чтобы сменить пол, однако его родные, особенно отец, выступают категорически против этого.

"Он сказал, если я и дальше буду одеваться, как женщина, он вычеркнет меня из своей жизни", - указал мужчина.

Как сообщал svodka.net ранее, архитектор из Польши по имени Анелла рассказала, что потратила, по меньшей мере, 42 тысячи долларов на пластику , чтобы стать обладательницей кукольной внешности.

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