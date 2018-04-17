На конец Лиги чемпионов в Киев ожидается приход более 50 тыс. иностранных болельщиков. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании, передает

"В конце мая Украина будет принимать, без преувеличения, одно из самых масштабных международных мероприятий этого года - конец Лиги чемпионов УЕФА. Эти матчи столица будет встречать 24 мая на стадионе "Динамо" им. Лобановского - конец Лиги Чемпионов между женщин, а 26 мая на НСК "Олимпийский" - конец Лиги чемпионов. При этом именно последний потребует наиболее усиленного внимания со стороны полиции, ведь его прогнозируемо посетит более 50 тысяч иностранцев", - сказал Яровой.

Он отметил, что большинство болельщиков будут приезжать в Украину неорганизованно. Кроме фанатов, которые непосредственно посетят НСК "Олимпийский", футбольные функционеры не исключают прибытия до 5 тысяч сторонников каждой из команд, которые посетят столицу без билетов для поддержки команды на территории так называемой фан-зоны.

"Начиная с 21 мая, руководителям всех главных управлений необходимо перевести деятельность Ситуационных центров в чрезвычайный (внеплановый) режим работы. Отдельно фокусирует внимание на этом руководителей полиции приграничных регионов. Ведь около половины иностранных болельщиков будут путешествовать наземными видами транспорта. В этих областях необходимо дополнительно развернуть работу "локальных" оперштабов. В первую очередь это касается автомобильных, железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу, а также международных аэропортов "Львов", "Одесса" и "Харьков"", - сказал Яровой.

Он отметил, что на период проведения матчей, кроме сил полиции из других регионов, к охране общественного порядка также будут привлечены около трех тысяч нацгвардийцев.

Также заместитель министра отметил, что перед футбольными матчами абсолютно все подразделения пройдут специальные и командно-штабные учения, а также к указанным учениям будут привлечены силы и средства учебных заведений МВД, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС и Миграционной службы.

Напомним, с конца апреля правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы из-за запланированных многочисленных массовых мероприятий и возможных провокаций в связи с ними.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира