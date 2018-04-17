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Гройсман заявил, что правительству Украины не хватает полномочий
17.04.2018 16:43
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что нужно изменить Конституцию страны в части полномочий правительства. Гройсман: Нужно работать и над изменениями в закон о Кабинете Министров Украины  Фото: ЕРА "Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно работать и над изменениями в закон о Кабинете Министров Украины", – сказал Гройсман.Кроме того, он считает, что изменения нужны и в Конституцию."Они обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведения законодательства в целом к четкому распределению сфер ответственности и полномочий", – заявил Гройсман. По словам премьера, в Украине очень "зарегулированное законодательство, старые, довольно сложные процедуры законотворчества"."Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и определения, а детально прописывает все шаги, делает невозможным более динамичное действие исполнительной власти. И здесь нужен очень серьезный разговор с точки зрения изменения этой модели", – резюмировал Гройсман.

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