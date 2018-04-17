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Гройсман заявил, что правительству Украины не хватает полномочий
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17.04.2018 16:43
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что нужно
изменить Конституцию страны в части полномочий правительства.
Гройсман: Нужно работать и над изменениями в закон о Кабинете
Министров Украины Фото: ЕРА "Полномочий у правительства
гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной
властью и правительством Украины. Здесь нужно работать и над
изменениями в закон о Кабинете Министров Украины", – сказал
Гройсман.Кроме того, он считает, что изменения нужны и в
Конституцию."Они обеспечат нам распределение полномочий в части
децентрализации, приведения законодательства в целом к четкому
распределению сфер ответственности и полномочий", – заявил
Гройсман. По словам премьера, в Украине очень
"зарегулированное законодательство, старые, довольно сложные
процедуры законотворчества"."Вместе с тем, законодательство Украины
не определяет общие рамки и определения, а детально прописывает все
шаги, делает невозможным более динамичное действие исполнительной
власти. И здесь нужен очень серьезный разговор с точки зрения
изменения этой модели", – резюмировал Гройсман.
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