|Гладковський потратил миллион гривен на организацию свадьбы
|17.04.2018 16:45
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товарищ Порошенко потратил миллион гривен на свадебные декорации в ИталииПервый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковський потратил более миллиона гривен на услуги итальянской компании по организации свадьбы.
Олег Гладковский. Фото: dsnews.ua
Гладковський потратил 1007060 гривен за услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL, - говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника в Едином государственном реестре деклараций.
Указывается, что компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо.
На сайте компании сообщается, что она создает конструкции, снаряжения, декорации и прочее для проведения различных торжественных мероприятий.
На сайте СНБО сообщается, что Гладковський женат и воспитывает троих сыновей.
Изменения в имущественном состоянии были опубликованы только 16 апреля, хотя в декларации указывается, что имущественное право он получил 6 апреля.
Ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall "Богдан-Индустрия" подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.
ООО "Богдан Индустрия" входит в корпорацию "Богдан Моторс".
Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс.
Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.
Министерство обороны заказало у "Богдан Моторс" 200 санитарных автомобилей.
В апреле 2017 военным было передано первую партию техники.
Впоследствии стало известно, что с 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось исправлять или возвращать на завод.
В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.