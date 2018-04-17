Сын водителя иномарки, которая стала участницей смертельной аварии, находился на пассажирском сидении. Парень утверждает, что его отец прибавил скорость, поскольку они опаздывали на автовокзал.

Молодой человек сообщил, что должен был уезжать в Днепр и до отправления оставалось порядка 10 минут, пишет «Первый городской».

По его словам, маршрутку не успели увидеть якобы из-за деревьев. Сын водителя иномарки сообщил, что с места происшествия отца госпитализировали из-за травмы после удара об руль.

Сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Несовершеннолетний пассажир серьёзно не пострадал.

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