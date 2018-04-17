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MONATIK презентував нову пісню під час "Голосу країни" (ВІДЕО)
17.04.2018 16:48
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Відомий співак MONATIK, тренер дитячого "Голосу країни", який цього сезону разом із Данелею Тулєшовою здобув перемогу, з'явився на сцені шоу під час першого прямого ефіру восьмого сезону і з сюрпризом - новою піснею!


"Для мене велика честь презентувати свою нову пісню саме на майданчику проекту "Голос країни". Щиро вірю в те, що наше з вами життя заспіває яскравими фарбами. Завдяки тому, що кожен з нас буде множити добро і щастя, підтримувати одне одного - життя заспіває. Давайте будні робити щасливими і зовсім позбавлятися байдужості стосовно допомоги одне одному", - розповів співак про пісню "Жизнь поет".


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