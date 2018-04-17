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MONATIK презентував нову пісню під час "Голосу країни" (ВІДЕО)
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17.04.2018 16:48
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Відомий співак MONATIK, тренер дитячого "Голосу країни", який цього
сезону разом із Данелею Тулєшовою здобув перемогу, з'явився на
сцені шоу під час першого прямого ефіру восьмого сезону і з
сюрпризом - новою піснею!
"Для мене велика честь презентувати свою нову пісню саме на
майданчику проекту "Голос країни". Щиро вірю в те, що наше з
вами життя заспіває яскравими фарбами. Завдяки тому, що кожен з нас
буде множити добро і щастя, підтримувати одне одного - життя
заспіває. Давайте будні робити щасливими і зовсім позбавлятися
байдужості стосовно допомоги одне одному", - розповів співак
про пісню "Жизнь поет".
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