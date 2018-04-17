Как уведомляет информационный портал , каждому человекому важно ознакомиться с основными характеристиками знаков зодиака, чтобы уметь тщательно выбирать себе партнера по жизни и чувствовать себя гармонично, передает .

Овен

Он не так легко поддается на женские чары. Для того, чтобы покорить его сердце, нужно проявить терпение и выдержку. Чтобы заинтересовать Овна, вы должны прежде только быть ему парой в интеллектуальном плане. Мужчина-Овен не клюнет на женщин вульгарных и легкомысленных. Овен должен увидеть в женщине сильную, независимую и самодостаточную женщину, которая обладает устойчивым и уверенным характером.

Телец

Ищет спутницу жизни, которая создаст уют и комфорт в доме и станет его верной любимой. Будьте нежны и ласковы с этим знаком зодиака и часто делайте ему приятные сюрпризы.

Близнецы

Чтобы понравиться мужчине этого созвездия, вам необходимо проявить догадливость и фантазию. Чтобы стать любимой женщиной Близнеца, будьте яркой личностью и выделяться из толпы. Кроме того, Близнецы могут заинтересоваться дамой, которая имеет успех у большого количества мужчин.

Рак

Любит быть героем и настоящим защитником для своей женщины. Хочет чтобы им восхищались и хвалили его личностные качества. Так что не теряйте возможности сделать ему комплимент. Чтобы превратить отношения с Раком в долгий союз, вы должны стать для него и подругой, и любовницей, и заботливой матерью.

Лев

Он не терпит критики и давления, следовательно запаситесь терпением и начните хвалить его, даже за любые мелочи. Кроме того, вам придется научиться вкусно готовить, ведь он глубоко ценит кулинарные способности своей избранницы.

Дева

Этот знак зодиака самый придирчивый, он хочет видеть возле себя идеальную женщину. Мужчине этого знака зодиака не нужно раскрывать все свои секреты сразу, он хочет всегда открывать в девушке что-то новое и особенное. Поэтому постарайтесь изучить все его преимущества и выстроить правильную стратегию по покорению сердца. Вы должны быть независимой, привлекательной, остроумной и интеллектуальной. Иначе привередливая Дева быстро потеряет к вам интерес.

Весы

Чтобы завоевать их благоволение, вы должны быть женственной, очаровательной и умной. Кроме того, вам нужно стать для вашего мужа по-настоящему «воздухом». Станьте для него и верным другом, и умелой любовницей, и хорошей хозяйкой, тогда мужчина-Весы будет чувствовать в вас не только любовь, но и привязанность.

Скорпион

Мужчина Скорпион — прирожденный охотник. Не нужно быть для него легкой добычей, иначе он сразу потеряет к вам интерес. Скорпионов привлекают трудности, они любят добиваться любви, но не терпят, когда женщины сами ищут к ним подход. Привлеките его внимание своей красотой и недосягаемостью.

Стрелец

Не нужно пытаться ограничить его свободу, доверяйте ему и не показывайте свой ревнивый характер. Удивляйте Стрелков и старайтесь избежать рутины и скуки в отношениях.

Козерог

Чтобы покорить Козерога, вам необходимо создать образ надежной, верной и решительной женщины. Кроме того, Козероги теряют голову от ароматов. Подберите себе парфюм, в котором присутствуют нотки его одеколона, тогда Козерог почувствует в вас родственную душу и неосознанно потянется к вам.

Водолея

Покорить легко, но удержать трудно. Мужчина-Водолей любит женщин, которые выделяются из толпы, ведут активный образ жизни и не придерживаются стереотипов. Чтобы удержать его в своих сетях, вы должны точно знать его предпочтения и идеалы.

Рыбы

Они обращают внимание на скромных и наивных женщин. Чтобы покорить этого мужчину, вы должны быть очаровательной, загадочной, женственной и доброй. Интересуйтесь его жизнью, разделяйте его преимущества и поддерживайте во всем. Тогда мужчина-Рыбы будет ваш.

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