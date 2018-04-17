Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии, который должен был состояться 11 мая, но перенесен из-за травмы украинского боксера Александра Усика, может быть сорван из-за его отказа выступать в России. Усик: Это будет точно не Россия. Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook "Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!" – отметил он.Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.12 апреля организаторы турнира, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды сообщили, что бой Усика против Гассиева перенесли на лето. Причиной стала травма, полученная украинцем.Федерация бокса России пытается выкупить у Саудовской Аравии права на проведение поединка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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