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Усик отказался драться с Гассиевым в России
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17.04.2018 16:52
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Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии, который должен был
состояться 11 мая, но перенесен из-за травмы украинского боксера
Александра Усика, может быть сорван из-за его отказа выступать в
России. Усик: Это будет точно не Россия. Фото: Александр Усик /
Usyk / Facebook "Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может
быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!" – отметил
он.Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде
(Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула,
станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем
трофея имени Мохаммеда Али.12 апреля организаторы турнира,
немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды сообщили,
что бой Усика против Гассиева перенесли на лето. Причиной
стала травма, полученная украинцем.Федерация бокса
России пытается выкупить у Саудовской Аравии права на
проведение поединка.
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