Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 год с 4% до 3,3%.

Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен с 7% — до 11%. В 2019 году фонд ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

МВФ также ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год — до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год – до 3,5% с 3% ВВП.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,5%, а консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли составляет 3,2%. В 2017 году ВВП Украины повысился на 2,5%.

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