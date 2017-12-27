В преддверии новогодних праздников столичные службы такси отменили низкие тарифы, поставив пассажиров перед фактом: хочешь ездить — плати по полной. Взвинтили цены и частники.

«Вести» выяснили, сколько зарабатывают таксисты в новогоднюю ночь и какова стоимость поездки.

Тариф «Новогодний»

Такси в Киеве начало дорожать уже в предновогоднюю неделю. Сейчас столичные службы такси повысили цены на 5–10%, а в новогоднюю ночь к базовому тарифу прибавят все 100% (см. инфографику. — Авт.). Как рассказал «Вестям» глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк, традиционно перед праздниками все службы такси поднимают цены. «Обычно повышенный тариф применяется не только в новогоднюю ночь, а еще с обеда 31 декабря и до конца дня 2 января. Но не стоит забывать, что в этом году на рынке появились Uber и Yandex с автоматизированным расчетом стоимости и коэффициентами, которые оказывают серьезное влияние на рынок. Поэтому сильно завышать или занижать тарифы не получится», — говорит Антонюк.

Тем временем в киевских службах такси за неделю до Нового года еще нет согласованных тарифов на праздничные дни. К примеру, в «Абсолюте» «Вестям» сообщили, что пока нет решения о том, насколько будут повышать тарифы.

«Позвоните числа 28-го, может, тогда будет определенность. Единственное, что можем сказать точно: в Новый год раза в два дороже будет», — оператор службы такси

«С 31-го на 1-е повысим вдвое, а 2 января, скорее только, будет действовать полуторный тариф. Но с какого времени включается повышенный тариф, мы не знаем», — рассказал оператор в службе такси «Панда».

В свою очередь, в Uber говорят, что их сервис автоматически поднимает коэффициент цены для привлечения большего числа водителей в районы, где количество заказов превышает количество доступных автомобилей. «Главное, что влияет на стоимость, — это спрос», — резюмировали в компании.

$400 за ночь

Как рассказал «Вестям» Александр Новиков, который долгое время работал в официальных таксопарках, но затем стал ездить сам, в эту новогоднюю ночь он рассчитывает заработать не менее $400. «Спрос на услуги такси в эту ночь значительно превышает предложение. Заработать можно хорошо. Таксистов, готовых работать в праздничную ночь, гораздо меньше, чем в обычные дни, но и рисков больше. Например, велика вероятность нарваться на пьяных агрессивных пассажиров или на пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте», — отметил Новиков.

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