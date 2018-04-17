|Коломойский заявил, что поддержит на выборах "любого кандидата, кроме Порошенко"
|17.04.2018 16:53
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Фаворитом он считает Юлию ТимошенкоМиллиардер Игорь Коломойский, который сейчас живет в Швейцарии, заявил, что на предстоящих выборах президента Украины будет поддерживать "любого достойного кандидата, кроме Порошенко".
Фото:epravda.com.ua
При этом он заявил, что ни с одним кандидатом договоренностей нет.
"Я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного. Тимошенко. Я считаю, что это любимец президентской гонки уже сегодня" , - сказал в интервью " Радио Свобода".
Напомним, что одним из возможных кандидатов в президенты Украины 2019 может стать шоумен Владимир Зеленский, близкий к Игорю Коломойскому.
В декабре 2017 года в Украине появилась политическая партия "Слуга народа" под названием популярного сериала студии "Квартал 95" Зеленского. Уже сейчас ее рейтинг, согласно соцопросам, превышает рейтинги националистов из "Свободы" или Движения новых сил Саакашвили.
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