Фаворитом он считает Юлию Тимошенко

При этом он заявил, что ни с одним кандидатом договоренностей нет.

"Я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного. Тимошенко. Я считаю, что это любимец президентской гонки уже сегодня" , - сказал в интервью " Радио Свобода".

Напомним, что одним из возможных кандидатов в президенты Украины 2019 может стать шоумен Владимир Зеленский, близкий к Игорю Коломойскому.