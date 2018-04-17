Генеральная прокуратура будет просить суд избрать домашний арест активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух милиционеров во время акций протеста в Киеве в феврале 2014 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Мы будем просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Печерский районный суд Киева назначил рассмотрение нашего ходатайства на 24 апреля", - сказал Лысенко.



Как сообщал активисту Майдана Ивану Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.





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