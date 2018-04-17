|ГПУ будет просить домашний арест для Бубенчика
|17.04.2018 16:56
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Генеральная прокуратура будет просить суд избрать домашний арест активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух милиционеров во время акций протеста в Киеве в феврале 2014 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Мы будем просить суд избрать ему меру пресечения в виде
домашнего ареста. Печерский районный суд Киева назначил
рассмотрение нашего ходатайства на 24 апреля", - сказал
Лысенко.
В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель
Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда
ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.