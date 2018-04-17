По сообщению сирийского телевидения, специалисты Организации по запрещению химического оружия попали на предполагаемое место химической атаки в Думе. нападение в Думе произошла 7 апреля Фото: ЕРА Международная группа специалистов прибыла в Сирию на выходных, чтобы посетить предполагаемое место химической атаки, произошедшей 7 апреля.16 апреля экспертам не удалось получить допуск сирийских властей на посещение Думы. Российские СМИ сообщали, что в городе якобы идут бои между правительственными войсками и силами оппозиции, хотя еще неделю назад сообщалось, что повстанцы покинули район.Делегация США в ОЗХО заявила, что Россия за это время могла уничтожить улики применения химического оружия в Думе.Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами атаки стали 70 человек, у 43 из них были обнаружены признаки отравления токсичными веществами. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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