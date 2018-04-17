По сообщению сирийского телевидения, специалисты Организации по
запрещению химического оружия попали на предполагаемое место
химической атаки в Думе. нападение в Думе произошла 7 апреля Фото:
ЕРА Международная группа специалистов прибыла в Сирию на выходных,
чтобы посетить предполагаемое место химической атаки, произошедшей
7 апреля.16 апреля экспертам не удалось получить допуск сирийских
властей на посещение Думы. Российские СМИ сообщали, что в
городе якобы идут бои между правительственными войсками и
силами оппозиции, хотя еще неделю назад сообщалось, что повстанцы
покинули район.Делегация США в ОЗХО заявила, что Россия
за это время могла уничтожить улики применения химического
оружия в Думе.Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами атаки
стали 70 человек, у 43 из них были обнаружены признаки отравления
токсичными веществами. По данным волонтерской организации
"Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское правительство.
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