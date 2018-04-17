Во вторник, 17 апреля, пользователи микроблога Twitter в разных странах мира столкнулись с проблемой доступа к соцсети, пишет Downdetector .

По полученным данным, при попытке зайти на главную страницу сети появлялось сообщение о том, что специалисты Twitter устранят проблему в ближайшее время. В то же время через клиент TweetDeck доступ к сети микроблога по-прежнему возможен.

Стоит отметить, что на невозможность подключиться к Twitter жаловались пользователи Израиля, Анголы, Канады, США, Бахрейна, Швеции, Франции, Индии и другие. Однако больше только сообщений о сбоях поступало из США, Западной Европы и Японии.

В настоящее время официальные представители Twitter никак не прокомментировали возникшие у пользователей проблемы.

Как сообщал svodka.net ранее, начиная со вторника, 27 марта, в силу вступил запрет на рекламу криптовалют в социальной сети Twitter .

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