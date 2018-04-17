|Гройсман пожаловался на нехватку полномочий
|17.04.2018 17:01
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"Понятно, что нужны в том числе и изменения в Конституцию"Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы, которые перед ним стоят.
Фото: unn.com.ua
Об этом он заявил на общественно-политическом форуме Реанимационного пакета реформ "Реформы под прицелом: разговор общественности и правительства", информирует "Укринформ".
"Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать над изменениями в закон о Кабинете Министров Украины. Понятно, что нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение законодательства в целом к четкому разделению сфер ответственности и полномочий", - сказал Гройсман.
По его словам, в Украине очень зарегулировано законодательство, старые, осложненные процедуры законотворчества. "Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и дает определение, а детально прописывает все шаги, делает невозможным динамичное действие исполнительной власти. И здесь нужен очень серьезный разговор с точки зрения изменения этой модели", - сказал премьер-министр.
Напомним, 18 апреля комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики должен был заслушать отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров в 2017 году. Однако, отчет перенесли на 20 июня. После рассмотрения в комитетах отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.