"Понятно, что нужны в том числе и изменения в Конституцию"

Об этом он заявил на общественно-политическом форуме Реанимационного пакета реформ "Реформы под прицелом: разговор общественности и правительства", информирует "Укринформ".

"Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать над изменениями в закон о Кабинете Министров Украины. Понятно, что нужны в том числе и изменения в Конституцию, которые обеспечат нам распределение полномочий в части децентрализации, приведение законодательства в целом к четкому разделению сфер ответственности и полномочий", - сказал Гройсман.

По его словам, в Украине очень зарегулировано законодательство, старые, осложненные процедуры законотворчества. "Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и дает определение, а детально прописывает все шаги, делает невозможным динамичное действие исполнительной власти. И здесь нужен очень серьезный разговор с точки зрения изменения этой модели", - сказал премьер-министр.