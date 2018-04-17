Во вторник 17 апреля пользователи со только мира столкнулись с проблемами в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает со ссылкой на портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"В Twitter возникли проблемы с 9:50 по восточному времени (16:50 по Киеву - ред.)", - сообщили на сайте.



По состоянию на 17:00 по киевскому времени на Downdetector поступило 1135 сообщений о неполадках. На карте сайта отмечается, что больше сбоев было зафиксировано в США, Японии и Великобритании. Не обошел сбой и Украины.



Вследствие сбоя перед пользователями, которые пытаются зайти на сайт соцсети, появляется сообщение: "Какие-то технические неполадки".



Связан сбой работы Twitter с попытками российского Роскомнадзора любой ценой заблокировать мессенджер telegram, пока неизвестно.



Напомним, в России за прошедшие сутки было заблокировано несколько миллионов IP-адресов Amazon и Google с целью остановить работу мессенджера Telegram.





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