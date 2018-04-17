Во вторник 17 апреля пользователи со только мира столкнулись с
проблемами в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщает со
ссылкой на портал Downdetector, который отслеживает работу
популярных интернет-ресурсов.
"В Twitter возникли проблемы с 9:50 по восточному времени (16:50
по Киеву - ред.)", - сообщили на сайте.
По состоянию на 17:00 по киевскому времени на Downdetector
поступило 1135 сообщений о неполадках. На карте сайта отмечается,
что больше сбоев было зафиксировано в США, Японии и Великобритании.
Не обошел сбой и Украины.
Вследствие сбоя перед пользователями, которые пытаются зайти на
сайт соцсети, появляется сообщение: "Какие-то технические
неполадки".
Связан сбой работы Twitter с попытками российского Роскомнадзора
любой ценой заблокировать мессенджер telegram, пока
неизвестно.
Напомним, в России за прошедшие сутки было заблокировано несколько
миллионов IP-адресов Amazon и Google с целью остановить работу
мессенджера Telegram.
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