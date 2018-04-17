В записной книжке химика и одного из создателей вещества «Новичок» Леонида Ринка обнаружили телефонные номера российско-сирийского бизнесмена Мудалала Хури, который попал под санкции за помощь режиму Башара Асада.

Как сказано в материале , все контакты Ринка сотрудники ФСБ РФ изъяли при обысках.

«Внимание корреспондента Центра управления расследованиями Сергея Канева привлек российско-сирийский бизнесмен Мудалал Хури, о деятельности которого стало известно после того, как он вместе со своим партнером, президентом FIDE Кирсаном Илюмжиновым попал под санкции США за помощь режиму Башара Асада. В контактах Ринка целых три его телефонных номера», — сказано в материале.

Бывший сотрудник уголовного розыска в Москве сообщил изданию, что сотрудники ФСБ РФ попросили проверить контакты Ринка на предмет возможных покупателей отравляющих веществ.

«Ринк продавал отравляющие вещества криминальным авторитетам и чеченцам, и у него изъяли телефон и записную книжку. ФСБ-шники скачали нам контакты химика и попросили по нашим базам проверить его связи на предмет возможных покупателей», — заявил он.

Он также рассказал, что между контактов были номера руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, лаборантов, военных и даже финского банка.

«В записях оказались номера сирийца Хури и его брата Имада. Мы доложили, что этот клиент состоит у нас на спецучете и крутится вокруг ученых в области оборонных исследований», — сообщил он изданию.

Согласно официальной позиции Минфина США, Хури представляет режим президента Сирии Башара Асада в России. Как минимум с 1994 года он связан с денежными сделками в интересах сирийского правительства.

Также, по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году.

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