Каждый человек по своему проявляет чувства. Это дело сугубо индивидуальное. Кто-то в любви отдает всего себя, а кто-то, почувствовав влюбленность, пытается ее спрятать или даже замаскировать под что-то неприятное, пишет со ссылкой на .

Некоторые Знаки Зодиака собственноручно уничтожают любовь, а виной всему их характерные особенности. Астрологи выделяют три знака зодиака, которые не умеют любить.

Телец



Тельцы – это приземленные личности. Они с холодной логикой и расчетливостью относятся даже к любовным делам. Не умеют флиртовать, боятся сделать первый шаг и предпочитают наблюдать за объектом обожания издалека. Если уж звезды помогли Тельцам завязать отношения, то в скором времени представители майского знака своим неуклюжим поведением разрушают взаимные, еще беззащитные, чувства.

Тельцы не знают, как вести себя с партнером. Как проявлять заботу, как выражать свою любовь. Они закапывают свои эмоции глубоко внутри и делают все, лишь бы они не просочились и лишь бы их не заметила вторая половинка.

Холодны и расчетливы, в романе они руководствуются законами суровой жизни. Заботу и внимание проявляют своеобразно и так, что далеко не каждый догадается, что это был акт заботы, а не ущемление личности.

Для них много значат деньги, и часто Тельцы подолгу пропадают на работе, стараясь заработать на обеспечение комфортной жизни себе и своему партнеру. Но о причинах постоянных задержек со спутником жизни они не делятся – зачем, и так все понятно. А в это время партнер накручивает себя мыслями «Телец меня разлюбил. Прячется от меня на работе, со мной почти не общается».

Близнецы



Это интересные многогранные личности, с которыми не бывает скучно. Они знают, что такое страсть, влечение и влюбленность, открыто проявляют чувства и не боятся эмоций. Создать гармоничный союз любви Близнецам мешает их непостоянство и боязнь ответственности.

Как только страсти угасают, а быт начинает медленно превращаться в рутину, представители июньского знака сбегают на поиски новых впечатлений, новых эмоций и нового партнера.

Даже отношения, построенные на «пороховой бочке» – опасные, приключенческие и разнообразные, Близнецов могут отпугнуть. Они стараются всеми силами избежать ситуаций, где необходимо принимать сложные решения, взвешивать последствия и выбирать. Нельзя построить крепкие отношения на всю жизнь без взаимной ответственности каждой из сторон. Именно следовательно Близнецам сложно завязать семейные отношения со счастливым финалом. И только многочисленные жизненные ошибки, их принятие и сделанные соответствующие выводы способны помочь рожденным под июньскими звездами обрести счастливые отношения, которые продлятся всю оставшуюся жизнь.

Козерог



Козероги упрямы, иногда мелочны, стремятся к всеобщей славе и много времени уделяют себе любимому. В любовных отношениях они часто перекладывают всю инициативу на партнера, а сами пытаются вести обыкновенный холостяцкий образ жизни. Скупо проявляют чувства и заботу, им чуждо длительное времяпровождение наедине со своей половинкой.

Не стесняются рассказывать о нюансах своего романа знакомым и друзьям, иногда позволяют себе неуместные шутки в адрес своего любовного партнера.

Часто Козероги опускаются до споров по пустякам, не считают нужным пойти на компромисс или аккуратно исправить свою вину. Их упрямство и эгоцентризм не дают отношениям развиваться в нужном русле.

Это отличные руководители и бизнесмены, но плохие партнеры в перспективных амурных делах.

Январскому знаку сложно демонстрировать любовь, и решение поставить интересы партнера выше своих дается ему с большим трудом. Если Козерог не сумел ограничить свое эго, нынешний роман закончится очередным тяжелым расставанием и выслушиванием претензий от партнера о его черствости, ужасном упрямстве, нетактичности и скромном проявлении чувств.

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