Бегите, как от чумы: эти знаки Зодиака не умеют любить
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Каждый человек по своему проявляет чувства. Это дело
сугубо индивидуальное.
Кто-то в любви отдает всего себя, а кто-то, почувствовав
влюбленность, пытается ее спрятать или даже замаскировать под
что-то неприятное, пишет
со ссылкой на
.
Некоторые Знаки Зодиака собственноручно уничтожают любовь, а виной
всему их характерные особенности. Астрологи выделяют три
знака зодиака, которые не умеют любить.
Телец
Тельцы – это приземленные личности. Они с холодной логикой и
расчетливостью относятся даже к любовным делам. Не умеют
флиртовать, боятся сделать первый шаг и предпочитают наблюдать за
объектом обожания издалека. Если уж звезды помогли Тельцам завязать
отношения, то в скором времени представители майского знака своим
неуклюжим поведением разрушают взаимные, еще беззащитные,
чувства.
Тельцы не знают, как вести себя с партнером. Как проявлять заботу,
как выражать свою любовь. Они закапывают свои эмоции глубоко внутри
и делают все, лишь бы они не просочились и лишь бы их не заметила
вторая половинка.
Холодны и расчетливы, в романе они руководствуются законами суровой
жизни. Заботу и внимание проявляют своеобразно и так, что далеко не
каждый догадается, что это был акт заботы, а не ущемление
личности.
Для них много значат деньги, и часто Тельцы подолгу пропадают на
работе, стараясь заработать на обеспечение комфортной жизни себе и
своему партнеру. Но о причинах постоянных задержек со спутником
жизни они не делятся – зачем, и так все понятно. А в это время
партнер накручивает себя мыслями «Телец меня разлюбил. Прячется от
меня на работе, со мной почти не общается».
Близнецы
Это интересные многогранные личности, с которыми не бывает скучно.
Они знают, что такое страсть, влечение и влюбленность, открыто
проявляют чувства и не боятся эмоций. Создать гармоничный союз
любви Близнецам мешает их непостоянство и боязнь
ответственности.
Как только страсти угасают, а быт начинает медленно превращаться в
рутину, представители июньского знака сбегают на поиски новых
впечатлений, новых эмоций и нового партнера.
Даже отношения, построенные на «пороховой бочке» – опасные,
приключенческие и разнообразные, Близнецов могут отпугнуть. Они
стараются всеми силами избежать ситуаций, где необходимо принимать
сложные решения, взвешивать последствия и выбирать. Нельзя
построить крепкие отношения на всю жизнь без взаимной
ответственности каждой из сторон. Именно следовательно Близнецам
сложно завязать семейные отношения со счастливым финалом. И только
многочисленные жизненные ошибки, их принятие и сделанные
соответствующие выводы способны помочь рожденным под июньскими
звездами обрести счастливые отношения, которые продлятся всю
оставшуюся жизнь.
Козерог
Козероги упрямы, иногда мелочны, стремятся к всеобщей славе и много
времени уделяют себе любимому. В любовных отношениях они часто
перекладывают всю инициативу на партнера, а сами пытаются вести
обыкновенный холостяцкий образ жизни. Скупо проявляют чувства и
заботу, им чуждо длительное времяпровождение наедине со своей
половинкой.
Не стесняются рассказывать о нюансах своего романа знакомым и
друзьям, иногда позволяют себе неуместные шутки в адрес своего
любовного партнера.
Часто Козероги опускаются до споров по пустякам, не считают нужным
пойти на компромисс или аккуратно исправить свою вину. Их упрямство
и эгоцентризм не дают отношениям развиваться в нужном русле.
Это отличные руководители и бизнесмены, но плохие партнеры в
перспективных амурных делах.
Январскому знаку сложно демонстрировать любовь, и решение поставить
интересы партнера выше своих дается ему с большим трудом. Если
Козерог не сумел ограничить свое эго, нынешний роман закончится
очередным тяжелым расставанием и выслушиванием претензий от
партнера о его черствости, ужасном упрямстве, нетактичности и
скромном проявлении чувств.
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