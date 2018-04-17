Во Львовской области ребенок в возрасте двух лет наглотался таблеток, в результате чего умер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщение о том, что в местную больницу доставили ребенка, у которого медики диагностировали клиническую смерть, поступило в Самборский отдел полиции.

Согласно предварительной информации, мальчик находился на приусадебном участке в одном из сел района вместе с бабушкой и дедушкой. Взрослые сажали картошку, а ребенок в это время играл в автомобиле. Он нашел таблетки, которые были предназначены для лечения сердечных заболеваний, в салоне машины и наглотался их.

Как сообщал svodka.net ранее, в Одесской области трехлетний ребенок умер в результате падения могильной плиты .

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