В Украине в 2018 году начнут строительство завода по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы Минобороны, на начало строительства завода, на котором будут производить, в первую очередь, боеприпасы старого образца, уже выделили 1,4 миллиарда гривен.

"Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1,4 миллиарда гривен на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде только дефицитных", - заявил Полторак.

При этом министр подчеркнул, что завод будет пополнять дефицитные запасы боеприпасы старого образца и по мере закупок нового вооружения будет производить боеприпасы и к нему.

"В 2018 году планируем начать строительство этого завода. Но, отмечу, что 1,4 миллиарда гривен - это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", - отметил Полторак.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил, что в случае поставок американской стороной Украине летального оружия на Донбассе произойдет обострение военных действий .

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