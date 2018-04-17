Сотрудники Донецкой фильтровальной станции, которая находится на неподконтрольной территории, попали под обстрелы, пять человек получили ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов, передает "Громадське".

Сообщается, что колонна автомобилей рабочей смены ДФС, которая двигалась к станции, попала под обстрелы около 15:40.

"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе и попали под обстрел. Пятеро ранены, один — в тяжелом состоянии", — отметил Евдокимов.

Он добавил, что раненые находятся в больнице г. Ясиноватая на неродконтрольной территории, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее только, они до утра будут там", — рассказал Евдокимов.

Руководитель предприятия сказал, что, вероятно, 18 апреля станцию закроют вообще.

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