Беременная украинская певица Loboda, строящая карьеру в России, пришла на фестиваль в США. Loboda облачилась в майку с названием альбома Rammstein Фото: lobodaofficial / Instagram . Фото, снятые в VIP-зоне, разместили на странице в Instagram телеграмм-канала Super. Как это мило! Беременная Светлана Лобода @lobodaofficial появилась на фестивале Coachella в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein, лидером которой является Тилль Линдеманн. В распоряжение SUPER оказались фото российской звезды в модном луке от Vetements в VIP-секторе, где тусовались Джастин Бибер, Кайли Дженнер, Рианна, Ферджи и прочие мировые знаменитости. Все они наслаждались главным событием первого уик-енда "бейчеллы" — эффектным шоу от Beyonce. Напомним, что в начале марта именно SUPER первым сообщил о том, что 35-летняя Лобода ждет ребенка, отцом которого является легендарный Линдеманн, с которым Светлана познакомилась прошлым летом на фестивале "Жара" в Баку. Посетить главное мировое музыкальное событие весны Лобода решила в свободное время от записи нового альбома, который сейчас готовит в Лос-Анджелесе. В Калифорнии также Светлана решила провести и последние месяцы беременности — рожать певице предстоит уже в конце мая. Публикация от Super (@super.ru) 17 Апр 2018 в 4:03 PDT Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнилось семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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