|Правительство отказалось от проекта о Службе финрасследований, - Найем
|17.04.2018 17:10
|
В правительстве отказались от идеи создавать независимую и аналитическую службу финансовых расследований в пользу зарегистрированного проекта закона руководительницы комитета налоговой и таможенной политики Нины ЮжанинойВ Кабинете министров отказались от идеи о создании независимой службы финансовых расследований в пользу Национального бюро финансовой безопасности.
Мустафа Найем. Фото: Иван Коваленко / Коммерсант
Разработан Минфином законопроект, предусматривающий создание аналитической службы поддержал Кабинет министров, МВФ и представители бизнеса. Но после заседания Национального совета реформ, его направили на рассмотрение парламента, хотя должны были это сделать.
"Отмечу, что такая процедура не предусмотрена никакими законами. Национальный совет - исключительно совещательный орган, который не имеет никаких полномочий делать ревизию актов и законопроектов Кабмина", - сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем в своем блоге на "Украинской правде".
По словам депутата, после этого законопроект Минфина не дорабатывали и не переделывали.
"В этой ситуации премьер должен направить законопроект в парламент и отстаивать там свою позицию, однако вместо этого закон просто исчез", - добавил депутат.
По мнению Найема, в правительстве отказались от идеи создавать независимую и аналитическую службу финансовых расследований в пользу зарегистрированного проекта закона руководительницы комитета налоговой и таможенной политики Нины Южаниной. Последний предусматривает создание Национального бюро финансовой безопасности, что будет подчиняться президенту.
Министерство финансов представило законопроект о создании Службы финансовых расследований в конце февраля 2017 года. Через месяц Порошенко выступил за ее безотлагательное создание.
19 марта 2018 года депутат фракции БПП Нина Южанина зарегистрировала законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности в Верховной раде.
Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8068 "О национальной безопасности".
В начале апреля Порошенко определил законопроект как неотложный.
21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одной из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.
Отметим, Министерство финансов раскритиковало законопроект №8157 Нины Южаниной и группы депутатов о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Министр финансов Александр Данилюк не рекомендует Верховной Раде принимать его даже в первом чтении.