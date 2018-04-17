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Правительство отказалось от проекта о Службе финрасследований, - Найем
17.04.2018 17:10
Правительство отказалось от проекта о Службе финрасследований, - Найем
В правительстве отказались от идеи создавать независимую и аналитическую службу финансовых расследований в пользу зарегистрированного проекта закона руководительницы комитета налоговой и таможенной политики Нины Южаниной
В Кабинете министров отказались от идеи о создании независимой службы финансовых расследований в пользу Национального бюро финансовой безопасности.
Правительство отказалось от проекта о Службе финрасследований, - Найем Мустафа Найем. Фото: Иван Коваленко / Коммерсант

Разработан Минфином законопроект, предусматривающий создание аналитической службы поддержал Кабинет министров, МВФ и представители бизнеса. Но после заседания Национального совета реформ, его направили на рассмотрение парламента, хотя должны были это сделать.

"Отмечу, что такая процедура не предусмотрена никакими законами. Национальный совет - исключительно совещательный орган, который не имеет никаких полномочий делать ревизию актов и законопроектов Кабмина", - сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем в своем блоге на "Украинской правде".

По словам депутата, после этого законопроект Минфина не дорабатывали и не переделывали.

"В этой ситуации премьер должен направить законопроект в парламент и отстаивать там свою позицию, однако вместо этого закон просто исчез", - добавил депутат.

По мнению Найема, в правительстве отказались от идеи создавать независимую и аналитическую службу финансовых расследований в пользу зарегистрированного проекта закона руководительницы комитета налоговой и таможенной политики Нины Южаниной. Последний предусматривает создание Национального бюро финансовой безопасности, что будет подчиняться президенту.

Министерство финансов представило законопроект о создании Службы финансовых расследований в конце февраля 2017 года. Через месяц Порошенко выступил за ее безотлагательное создание.

19 марта 2018 года депутат фракции БПП Нина Южанина зарегистрировала законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности в Верховной раде.

Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8068 "О национальной безопасности".

В начале апреля Порошенко определил законопроект как неотложный.

21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одной из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.

Отметим, Министерство финансов раскритиковало законопроект №8157 Нины Южаниной и группы депутатов о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ). Министр финансов Александр Данилюк не рекомендует Верховной Раде принимать его даже в первом чтении.

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