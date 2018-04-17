Во вторник, 17 апреля, в Киевском районном суде Харькова состоялось заседание по делу о смертельном ДТП на ул. Сумская, во время которого был допрошен инспектор патрульной службы Денис Мягкоголов. Об этом сообщил корреспондент.

Так, по словам првоохранителя, когда он прибыл на место аварии, его коллега подвел к нему Зайцеву и сообщил, что она – участница ДТП. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, патрульный передал ей документы обвиняемой. Свидетель также проинформировал, что не заметил у Зайцевой признаков опьянения.

"Зайцева рассказывала, что начинала ехать на мигающий зеленый сигнал светофора. Она сама рассказывала, что ехала на желтый, видела автомобиль Дронова. Зайцева подавала ему звуковой сигнал, но в связи с большой скоростью водитель не затормозил", - отметил инспектор.

Позже адвокат потерпевших (Евтеевых) ходатайствовал о вызове в суд нарколога и лаборанта, которые оценивали состояние Зайцевой, командира роты патрульной службы Евгения Волошина, а также об изучении документов областного наркологического центра. Однако суд оставил требования без удовлетворения.

Следующее заседание состоится 24 апреля.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре Харькова произошло трагическое ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Сейчас суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водителя Lexus. Зайцева признала свою вину, а водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов свою вину не признает и обещает давать показания после всех свидетелей.

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