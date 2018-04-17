Пользователи в Украине, России, США, Великобритании и других
странах не могли зайти в Twitter. В Украине Twitter также оказался
недоступен Скриншот: twitter.com По данным
ресурса DownDetector, сообщения о неполадках начали массово
поступать с 16.50 по Киеву.Большинство жалоб касается веб-версии
сайта, также неполадки регистрируются в приложении Twitter для
Android.Сбой зарегистрирован в США, Великобритании, Японии, России
и других странах.Украинские пользователи Twitter также некоторое
время испытывали проблемы со входом на сайт микроблогов.
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