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В Twitter произошел сбой
17.04.2018 17:11
Пользователи в Украине, России, США, Великобритании и других странах не могли зайти в Twitter. В Украине Twitter также оказался недоступен Скриншот: twitter.com По данным ресурса DownDetector, сообщения о неполадках начали массово поступать с 16.50 по Киеву.Большинство жалоб касается веб-версии сайта, также неполадки регистрируются в приложении Twitter для Android.Сбой зарегистрирован в США, Великобритании, Японии, России и других странах.Украинские пользователи Twitter также некоторое время испытывали проблемы со входом на сайт микроблогов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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