В Европейском союзе набирает оборотов скандал из-за лоббирования Европейской комиссией и Германией интересов российского газового монополиста «Газпрома» при строительстве «Северного потока».

В частности, в статье The Telegraph рассказали, как европейская политическая институтция вступила в сговор с россиянами для покрытия злоупотреблений, пишет вице-президент ПАСЕ народный депутат Украины (ББП) Владимир Арьев на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Мировая пресса об этом несколько дней кричит, а наши СМИ и эксперты как в рот воды набрали, хотя эта тема является стратегически важной для Украины в вопросе противодействия строительству «Северного потока-2», — возмутился он.

Арьев добавил, что украинцам, непременно, неприятно осознавать, что топовая европейская мегакоррупция на газовых схемах не только существует, но и процветает. Однако, подчеркивает политик, избранная «страусиная позиция» точно не поможет отстоять украинские интересы в борьбе против коррупционного сговора Еврокомиссии, немецкого правительства и «Газпрома».

«Убежден, эта тема должна стать одной из топовых на ближайшее будущее на всех уровнях, потому что выиграть у такого картеля — задача не из легких», — подытожил вице-президент ПАСЕ.

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