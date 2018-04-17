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Юнкер: Западным Балканам необходима европейская перспектива, чтобы избежать войны
17.04.2018 17:14
Юнкер: Западным Балканам необходима европейская перспектива, чтобы избежать войны
"Я не хочу видеть возвращение войны на Балканы, следовательно мы должны открыться им"
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что странам Западных Балкан необходима европейская перспектива, чтобы на их территорию не вернулась война.
Юнкер: Западным Балканам необходима европейская перспектива, чтобы избежать войны Фото: ap.org

Об этом Юнкер сказал во вторник во время выступления в Европейском парламенте, сообщает Reuters.

"Если мы не будем открыты для стран в этом крайне сложном трагическом регионе, если мы не откроем для них европейскую перспективу, мы увидим, как война возвращается на эту территорию, как мы видели в 1990-х" , - сказал Юнкер.

"Я не хочу видеть возвращение войны на Балканы, следовательно мы должны открыться им" , - сказал глава Европейской комиссии.

Напомним, в Европарламенте называют  Черногорию и Сербию главными кандидатами  для вступления в ЕС.

Ранее  Юнкер предупреждал балканские страны , которые надеются присоединиться к ЕС, ни одна из них не сможет стать членом Евросоюза, пока не решит все пограничные споры с соседями.

Также европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что Сербия должна достичь соглашения о нормализации отношений с Косово , если хочет вступить в ЕС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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