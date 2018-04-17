"Я не хочу видеть возвращение войны на Балканы, следовательно мы должны открыться им"

Об этом Юнкер сказал во вторник во время выступления в Европейском парламенте, сообщает Reuters.

"Если мы не будем открыты для стран в этом крайне сложном трагическом регионе, если мы не откроем для них европейскую перспективу, мы увидим, как война возвращается на эту территорию, как мы видели в 1990-х" , - сказал Юнкер.

"Я не хочу видеть возвращение войны на Балканы, следовательно мы должны открыться им" , - сказал глава Европейской комиссии.

Напомним, в Европарламенте называют Черногорию и Сербию главными кандидатами для вступления в ЕС.

Ранее Юнкер предупреждал балканские страны , которые надеются присоединиться к ЕС, ни одна из них не сможет стать членом Евросоюза, пока не решит все пограничные споры с соседями.