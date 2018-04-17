Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было в "жидком состоянии". Об этом заявили в министерстве природы Великобритании, сообщает телеканал Sky News .

"Нервно-паралитическое вещество, которое использовалось для отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, было доставлено "в жидкой форме", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось это установить после проверки на безопасность всех объектов в Солсбери. Эксперты утверждают, что главной целью тех, кто доставил отравляющее вещество, был дом Скрипаля. При этом на могилах его жены и сына следов отравляющих веществ обнаружено не было.

Также отмечается, что для отравления использовали совсем немного яда. Наибольшая его концернтрация была обнаружена в районе дома Скрипалей.

Как сообщал svodka.net, бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", поскольку вещество неустойчиво к высокой влажности, а в день инцидента в Солсбери стоял туман .

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