Министерство здравоохранения инициирует внедрение среднесрочного планирования в закупке лекарств. Об этом в ходе форума “Реформы под прицелом” сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент.

“Мы уже подали предложение о введении трехлетнего планирования в сфере государственных закупок лекарств. Сегодня мы должны закупать лекарства на 2020 год, а не 2018 год”, - сказала Супрун.

Напомним, в конце марта правительство дало старт закупкам лекарств за средства бюджета 2018 года.

Ранее сообщалось, что за две недели действия кампании по избранию своего врача в Украине было подписано более 350 тысяч деклараций.

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